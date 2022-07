India | un impostore ha rubato l’identità per 41 anni a figlio scomparso di famiglia ricca

Pubblicità

Avevano denunciato la scomparsa del sedicenne nel 1977. L'uomo che gli ha rubato l'identità, Dayanand Gosain, è stato condannato a sette anni di ...Prima di entrare nello storico spazio però, a marzo, ci chiudiamo aper guardare al cuore ...senza scrupoli con il pallino della guerra Poi c'è qualcuno che si rende conto di essere un,... India, scompare il figlio di una ricca famiglia: un impostore lo "sostituisce" per 41 anni Per 41 anni Dayanand Gosain si è finto qualcuno che non era, prendendo il posto di un ragazzo di buona famiglia, tragicamente scomparso nel nulla. Era Il 1977 e Kanhaiya Singh, tornando da scuola, spa ...Avevano denunciato la scomparsa del sedicenne nel 1977. L'uomo che gli ha rubato l'identità, Dayanand Gosain, è stato condannato a sette anni di prigione ...