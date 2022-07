Incontro Sala - Di Maio | il M5s | ' Il Sindaco di Milano vuole spaccare il Centrosinistra?'

Pubblicità

infoitinterno : Sala e l'incontro con Di Maio: 'Ci confrontiamo sulle idee, ma è prematuro parlare di un progetto politico' - serenel14278447 : Sala e l'incontro con Di Maio: 'Ci confrontiamo sulle idee, ma ad ora nessun progetto. Continuo a fare il sindaco'… - Pradivio : RT @MiTomorrow: L'incontro con Di Maio ha scatenato i rumors sul futuro del primo cittadino di Milano ??? @BeppeSala - globalistIT : - gbaldin_baldin : RT @EdoardoBuffoni: Leggendo dell'incontro tra Sala e Di Maio, mi sono ricordato di quando Di Maio andò con i 5 stelle sul cantiere dell'Ex… -

... che si è tenuta nellastampa della Camera dei Deputati, su iniziativa dell'onorevole Fabiola ... L'interstiziopatia polmonare - è stato più volte ribadito durante l'- rappresenta un ...Un confronto su regolarizzazione e canali di ingresso per lavoro, a vent'anni dalla Bossi - Fini è l'intento dell'che si svolgerà il 14 luglio a Roma, alle 15, presso laZuccari di palazzo Giustiniani, al Senato, in occasione del convegno "Immigrazione tra lavoro e diritti: una riforma necessaria", ...Con la grande intelligenza ed eleganza che la contraddistingue, Natalie Portman ha incontrato la stampa italiana in hotel di Roma per parlare del nuovo film Marvel Thor: Love and Thunder.Il maestro Pupi Avati sarà l’ospite d’onore della sesta serata del Social World Film Festival 2022. Il regista incontrerà giovani autori ...