Inail | apre il nuovo sportello digitale | l’assistenza e’ online in Campania dal 18 luglio

(Di giovedì 7 luglio 2022) L’ha attivato lonelle prime tre regioni previste dalla roadmap del progetto, Lombardia, Lazio e Sicilia. Gli utenti possono usufruire deldel personale dell’Istituto direttamente dallo smartphone o dal computer di casa, senza doversi recare nella sede di competenza. Ilstrumento e’ stato realizzato nell’ambito delle attivita’ promosse dal Dipartimento per la trasformazionedella Presidenza del Consiglio dei Ministri guidato dal Ministro per l’innovazione tecnologica e la transizioneattraverso gli interventi finanziati dal Pnrr. Destinato a lavoratori, aziende e intermediari, ilservizio consente la prenotazione e la gestione di un appuntamento, in sede o da ...

