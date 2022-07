In gita scolastica al comizio di Conte: interrogazione parlamentare di Boschi sulla maestra candidata con i 5Stelle. "Mai successo nella storia della Repubblica" (Di giovedì 7 luglio 2022) Il caso a giugno, durante la campagna elettorale per le ultime comunali a Canosa. La donna, candidata al consiglio comunale, avrebbe portato gli alunni di seconda elementare a comprare un gelato nella piazza in cui parlava l'ex premier per un progetto sugli acquisti responsabili... Leggi su repubblica (Di giovedì 7 luglio 2022) Il caso a giugno, durante la campagna elettorale per le ultime comunali a Canosa. La donna,al consiglio comunale, avrebbe portato gli alunni di seconda elementare a comprare un gelatopiazza in cui parlava l'ex premier per un progetto sugli acquisti responsabili...

Pubblicità

repubblica : In gita scolastica al comizio di Conte: interrogazione parlamentare di Boschi sulla maestra candidata con i 5Stelle… - l_angiolini : Ecco come facevano a riempire le piazze e non le urne ???? In gita scolastica al comizio di #Conte: interrogazione p… - Mirarch3 : RT @ItaliaViva: In gita scolastica al comizio di Conte: interrogazione parlamentare di @meb sulla maestra candidata con i 5Stelle. 'Mai suc… - DanGBenedini : RT @repubblica: In gita scolastica al comizio di Conte: interrogazione parlamentare di Boschi sulla maestra candidata con i 5Stelle. 'Mai s… - nicola1691 : In gita scolastica al comizio di Conte: interrogazione parlamentare di Boschi sulla maestra candidata con i 5Stelle… -