Il Torino tratta Joao Pedro. Contatti per Praet e Maggiore (Di giovedì 7 luglio 2022) Il club granata è molto attivo sul mercato. Dopo l’ufficialità di Nemanja Radonjic dall’Olympique Marsiglia il Torino tratta Joao Pedro per l’attacco. Si continua invece a lavorare per il centrocampo, con Dennis Praet e Giulio Maggiore obbiettivi principali. Il Torino tratta Joao Pedro: rilancio sul Galatasaray? L’interesse del club turco per l’attaccate brasiliano è reale, ma il Torino non intende mollare la presa tanto facilmente. Nel pomeriggio c’è stato il rilancio dei granata nella corsa al cagliaritano, ma al momento il Galatasaray sembra essere ancora in vantaggio. Va però detto che il club turco non ha ancora un accordo con Joao Pedro. Questo dettaglio ... Leggi su sport.periodicodaily (Di giovedì 7 luglio 2022) Il club granata è molto attivo sul mercato. Dopo l’ufficialità di Nemanja Radonjic dall’Olympique Marsiglia ilper l’attacco. Si continua invece a lavorare per il centrocampo, con Dennise Giulioobbiettivi principali. Il: rilancio sul Galatasaray? L’interesse del club turco per l’attaccate brasiliano è reale, ma ilnon intende mollare la presa tanto facilmente. Nel pomeriggio c’è stato il rilancio dei granata nella corsa al cagliaritano, ma al momento il Galatasaray sembra essere ancora in vantaggio. Va però detto che il club turco non ha ancora un accordo con. Questo dettaglio ...

Pubblicità

SimoneTogna : Live mercato che più live non si può. Hotel del centro di Milano: da un lato Vagnati e Moretti del Torino a colloqu… - ferrantelli94 : RT @SimoneTogna: Live mercato che più live non si può. Hotel del centro di Milano: da un lato Vagnati e Moretti del Torino a colloquio con… - BandieraInter : RT @SimoneTogna: Live mercato che più live non si può. Hotel del centro di Milano: da un lato Vagnati e Moretti del Torino a colloquio con… - Sneijderismo : RT @SimoneTogna: Live mercato che più live non si può. Hotel del centro di Milano: da un lato Vagnati e Moretti del Torino a colloquio con… - BerluSilvio39 : RT @SimoneTogna: Live mercato che più live non si può. Hotel del centro di Milano: da un lato Vagnati e Moretti del Torino a colloquio con… -