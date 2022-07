Il senatore salentino che chiedeva sesso e aragoste in cambio di posti di lavoro

(Di giovedì 7 luglio 2022) AGI - I gusti delerano assai ricercati. Crostacei, spumante, pesce di prima qualità erano alcuni dei doni diretti all'exdell'Udc ed ex asre regionale al welfare della regione Puglia, Totò Ruggeri, arrestato dagli uomini della Guardia di Finanza di Lecce nella maxi operazione che ha coinvolto pubblici amministratori, funzionari, professionisti. Ma anchecon una lavoratrice precaria, come documenta l'inchiesta. Superamento di concorsi pubblici, garanzie didi, la merce di sintorno alla quale girava l'universo opaco. Secondo quanto scoperto dalle Fiamme gialle coordinate dalla procura, per rinnovare il contratto da direttore area amministrativa del consorzio di bonifica dell'Arneo alla figlia di un amico, l'ex ...

