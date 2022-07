Il primo contagio da Covid-19 da felino a uomo | Cosa sta succedendo? (Di giovedì 7 luglio 2022) I virologi erano convinti che il Covid-19 non potesse essere trasmesso dagli animali domestici all’uomo. Ma ora abbiamo il primo caso supportato da analisi genetiche di un contagio da felino a essere umano. La notizia arriva dalla Thailandia e allarma la comunità scientifica. Il gatto, secondo quanto riportato, avrebbe starnutito sul viso di una veterinaria contagiandola con il virus del Covid-19. Dei ricercatori della Prince of Songkla University, nel Sud della Thailandia, hanno raccolto convincenti prove sul primo caso mai registrato di un contagio da gatto domestico a uomo. Il felino in questione avrebbe infettato una veterinaria. Dai felini agli uomini: tracciato il primo contagio ... Leggi su curiosauro (Di giovedì 7 luglio 2022) I virologi erano convinti che il-19 non potesse essere trasmesso dagli animali domestici all’. Ma ora abbiamo ilcaso supportato da analisi genetiche di undaa essere umano. La notizia arriva dalla Thailandia e allarma la comunità scientifica. Il gatto, secondo quanto riportato, avrebbe starnutito sul viso di una veterinaria contagiandola con il virus del-19. Dei ricercatori della Prince of Songkla University, nel Sud della Thailandia, hanno raccolto convincenti prove sulcaso mai registrato di unda gatto domestico a. Ilin questione avrebbe infettato una veterinaria. Dai felini agli uomini: tracciato il...

