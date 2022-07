Il nuovo stadio della Roma sarà a Pietralata: primo accordo tra Campidoglio e club (Di giovedì 7 luglio 2022) Dopo quasi 10 di trafila terminati con il fallimento del progetto di Tor di Valle, per il futuro stadio della Roma si apre oggi una nuova strada. Dopo mesi di incontri tra gli uffici capitolini e i tecnici del club giallorosso è stata individuata l’area che ospiterà la nuova arena. Si tratta di Pietralata, quartiere che si estende a est della stazione Tiburtina e dove già oggi sorgono diversi cantieri (nuova sede Ista e Rfi, studentato della Sapienza). È solo un primo passo formale, ma come spiega una nota congiunta di Campidoglio e As Roma, l’iter è di fatto avviato. “Roma Capitale - si legge nel comunicato - prende atto positivamente della volontà da parte della ... Leggi su ilfoglio (Di giovedì 7 luglio 2022) Dopo quasi 10 di trafila terminati con il fallimento del progetto di Tor di Valle, per il futurosi apre oggi una nuova strada. Dopo mesi di incontri tra gli uffici capitolini e i tecnici delgiallorosso è stata individuata l’area che ospiterà la nuova arena. Si tratta di, quartiere che si estende a eststazione Tiburtina e dove già oggi sorgono diversi cantieri (nuova sede Ista e Rfi, studentatoSapienza). È solo unpasso formale, ma come spiega una nota congiunta die As, l’iter è di fatto avviato. “Capitale - si legge nel comunicato - prende atto positivamentevolontà da parte...

