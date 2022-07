Il Nottingham Forest si avvicina al Liverpool da 16 milioni di sterline

Pubblicità

Ekremkonur : ??Giulian Biancone ?? Nottingham Forest ? #NFFC - DanielC36154266 : Nottingham Forest explore Nicolas Tagliafico move. - Brandon68081501 : RT @DExpress_Sport: Nottingham Forest explore Nicolas Tagliafico move... #NFFC - DExpress_Sport : Nottingham Forest explore Nicolas Tagliafico move... #NFFC - ferrantelli94 : RT @MrGnotizie: Io fossi Pinamonti non ci penserei su due volte e andrei a piedi e a nuoto in Inghilterra per giocare con il glorioso Notti… -

Rivista Contrasti

2 Secondo quanto rivelato da FcInter1908.it, Andrea Pinamonti avrebbe ricevuto un'offerta dal neopromosso. Ma la corsa per l'attaccante dell'Inter è ormai ristretta a due pretendenti: Atalanta e Monza.... innanzitutto, di popolo e provincia e questo sarà, nella prossima stagione della Premier League, ricordato dal ritorno ai vertici della più romantica squadra del Paese, il. Capace ... Garibaldi e il Nottingham Forest Moussa Niakhate has completed a transfer on a three-year contract from Mainz to Nottingham Forest, whom he describes as a "historic club".MANCHESTER UNITED accept they WILL lose Cristiano Ronaldo this summer, SunSport can exclusively reveal. Red Devils chiefs have now recognised they cannot keep him against his will and want to ...