Il monrealese Giovanni La Mattina con la nazionale italiana ai mondiali di taekwondo

(Di giovedì 7 luglio 2022) Il sogno continua per il giovane atletaLa. Dopo aver vinto i campionati italiani di, indosserà a soli 14 anni la maglia dellae rappresenterà l’Italia nella categoria – 48 junior aidiche si svolgeranno a Sofia in Bulgaria il prossimo 3 agosto. La federazione(Monrealelive.it)

