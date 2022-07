Il Milan vuole bloccare De Ketelaere e approfitta del rallentamento del PSG su Sanches (Di giovedì 7 luglio 2022) Il Milan spinge per il trequartista Charles De Ketelaere di proprietà del Club Bruges. Dopo la prima offerta presentata al club belga nei giorni scorsi e rispedita al mittente, i rossoneri hanno incontrato a Milano l’agente del calciatore per iniziare quel lavoro ai fianchi fondamentale nelle trattative più complicate. L’obiettivo del Milan è quello di blindare l’accordo con il calciatore, strappando un accordo di massima con lui, per poi avere maggiore forza al tavolo delle trattative con il Club Bruges. I rossoneri vorrebbero evitare un’asta internazionale, soprattutto dei club inglesi, consapevoli di non avere la loro forza economica. Per ora l’unica offerta ufficiale è quella del Leeds, di oltre 30 milioni di euro, molto vicina alle richieste del club belga. Ma il Milan sa che avendo in mano un ... Leggi su open.online (Di giovedì 7 luglio 2022) Ilspinge per il trequartista Charles Dedi proprietà del Club Bruges. Dopo la prima offerta presentata al club belga nei giorni scorsi e rispedita al mittente, i rossoneri hanno incontrato ao l’agente del calciatore per iniziare quel lavoro ai fianchi fondamentale nelle trattative più complicate. L’obiettivo delè quello di blindare l’accordo con il calciatore, strappando un accordo di massima con lui, per poi avere maggiore forza al tavolo delle trattative con il Club Bruges. I rossoneri vorrebbero evitare un’asta internazionale, soprattutto dei club inglesi, consapevoli di non avere la loro forza economica. Per ora l’unica offerta ufficiale è quella del Leeds, di oltre 30 milioni di euro, molto vicina alle richieste del club belga. Ma ilsa che avendo in mano un ...

Pubblicità

AntoVitiello : ?? #Milan disposto ad alzare l'offerta per #DeKeteleare nei prossimi giorni. I rossoneri potrebbe arrivare a 30 mln… - Gazzetta_it : Ziyech vuole il Milan, per De Ketelaere offerta pronta: i piani per il doppio colpo #calciomercato - SkySport : ULTIM'ORA MERCATO MILAN, OFFERTA DA 20 MILIONI+BONUS PER DE KETELAERE Il Bruges vuole di più. Concorrenza dalla Pre… - FalloTattico120 : @masolinismo La vera domanda è Perché nessuno dei migliori vuole andare al milan e preferendo persino il Newcastle… - matteogualandri : @GrogRobMae @Nik_Gioachini @INTERnettaro @FBiasin sisi infatti uno che sfancula il procuratore perchè voleva mandar… -