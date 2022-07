Il meglio di Johnny Dorelli, il crooner italiano: da L’Immensità a Lettera A Pinocchio (Di giovedì 7 luglio 2022) Lui, come Fred Bongusto, hanno il merito di aver sdoganato l’America più classica ed elegante in un’Italia in piena evoluzione culturale: nel meglio di Johnny Dorelli c’è tutto il talento di un crooner, un artista che ha il dono di avere la voce della notte, la profondità di una passione e la straordinaria capacità di far proprie le canzoni degli altri. Love In Portofino (1958) Come vedremo ne L’Immensità, Johnny Dorelli ha lo straordinario talento di interpretare cover che avranno più successo dell’originale. È il caso di Love In Portofino, scritta e incisa da Fred Buscaglione nel 1958 e ripresa dal crooner milanese in una versione più romantica e raffinata, che conquista le classifiche ed entra di diritto nella lista delle più belle canzoni ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 7 luglio 2022) Lui, come Fred Bongusto, hanno il merito di aver sdoganato l’America più classica ed elegante in un’Italia in piena evoluzione culturale: neldic’è tutto il talento di un, un artista che ha il dono di avere la voce della notte, la profondità di una passione e la straordinaria capacità di far proprie le canzoni degli altri. Love In Portofino (1958) Come vedremo neha lo straordinario talento di interpretare cover che avranno più successo dell’originale. È il caso di Love In Portofino, scritta e incisa da Fred Buscaglione nel 1958 e ripresa dalmilanese in una versione più romantica e raffinata, che conquista le classifiche ed entra di diritto nella lista delle più belle canzoni ...

