'Il Manchester United dà l'ok alla cessione di Ronaldo' (Di giovedì 7 luglio 2022) Manchester (Inghilterra) - Dopo un lungo "tira e molla" il Manchester United avrebbe deciso di accontentare Cristiano Ronaldo e di lasciarlo libero di partire. Il club mancuniano, come riportato dal ... Leggi su corrieredellosport (Di giovedì 7 luglio 2022)(Inghilterra) - Dopo un lungo "tira e molla" ilavrebbe deciso di accontentare Cristianoe di lasciarlo libero di partire. Il club mancuniano, come riportato dal ...

Pubblicità

footmercato : Manchester United accepte de vendre Cristiano Ronaldo - GoalItalia : ?? ULTIM'ORA ?? #Ronaldo ha chiesto al Manchester United di essere ceduto: vuole ancora giocare in Champions ?? - DiMarzio : #Calciomercato | @ManUtd, ufficiale l'arrivo di Tyrell #Malacia dal @Feyenoord - MagliolaManuel : @Insider1899 Hai ragione ?? solo che per me non è un colpo ma una follia 30/40 milioni per una scommessa che gioca i… - sportli26181512 : '#CristianoRonaldo non partirà per il tour del Manchester United in Asia e Australia': Secondo Sky Sports Uk, l'ass… -