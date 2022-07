"Il M5S ha tradito il popolo. E' il barboncino di compagnia di Draghi" (Di giovedì 7 luglio 2022) Intervista di Affaritaliani.it a Francesco Toscano, presidente di Ancora Italia, direttore di Visione Tv e uno dei promotori di Uniti per la Costituzione. "Il M5S racconta la storia del più grande tradimento consumato... Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di giovedì 7 luglio 2022) Intervista di Affaritaliani.it a Francesco Toscano, presidente di Ancora Italia, direttore di Visione Tv e uno dei promotori di Uniti per la Costituzione. "Il M5S racconta la storia del più grande tradimento consumato... Segui su affaritaliani.it

Pubblicità

MarinaDagnino : @ANTIUEPatriot @NazzarenoMi @VittorioBanti @M5S_Camera @M5S_Senato @M5S_Europa @5stellemilano I politici che avevan… - meteosergio1 : #lariachetirala7 La crisi del #M5S dipende dal fatto che c'ha fatto pentire di averlo votato! Un rdc arraffazzonato… - animaleuropeRMP : RT @pericle_3: @SergioSierra67 @gparagone @Mov5Stelle @Controcorrentv A parte che il M5S non ha tradito nulla e nessuno e semmai è stato tr… - gladiatoremassi : @voceirriverente Dimaio ha tradito ed è fuori! non entrerà mai più nel m5s - FlorisserraGiu : @APatrignan @CastellinoLuigi Allora mi spiego, meglio,se tu mi dai la tua fiducia per fare certe cose, è io non la… -