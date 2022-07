Il governo prova a blindare i cantieri del Pnrr, la norma-avviso per i Tar perché le sentenze arrivino presto (Di giovedì 7 luglio 2022) Il Tar faccia il suo lavoro, ma che sia rapido, altrimenti i fondi non saranno più spendibili. Non un vero e proprio avvertimento, ma un punto fermo quello che il governo ha mandato ai giudici amministrativi con la norma approvata oggi dal Consiglio dei Ministri che invita i Tar al rispetto di tempi quanto più brevi possibile quando valutano la fattibilità delle opere finanziate dal Recovery Plan. È fondamentale «evitare blocchi processuali, i meccanismi di tutela giurisdizionale vanno garantiti» aveva spiegato il sottosegretario al Consiglio Roberto Garofoli a inizio giugno. La norma non deve andare a discapito dell’attività del tribunale regionale, e dovrà essere dimostrato che le opere a giudizio sono effettivamente utili al raggiungimento degli obiettivi preposti dal piano da 222 miliardi di euro, spiega ... Leggi su open.online (Di giovedì 7 luglio 2022) Il Tar faccia il suo lavoro, ma che sia rapido, altrimenti i fondi non saranno più spendibili. Non un vero e proprio avvertimento, ma un punto fermo quello che ilha mandato ai giudici amministrativi con laapta oggi dal Consiglio dei Ministri che invita i Tar al rispetto di tempi quanto più brevi possibile quando valutano la fattibilità delle opere finanziate dal Recovery Plan. È fondamentale «evitare blocchi processuali, i meccanismi di tutela giurisdizionale vanno garantiti» aveva spiegato il sottosegretario al Consiglio Roberto Garofoli a inizio giugno. Lanon deve andare a discapito dell’attività del tribunale regionale, e dovrà essere dimostrato che le opere a giudizio sono effettivamente utili al raggiungimento degli obiettivi preposti dal piano da 222 miliardi di euro, spiega ...

