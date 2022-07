Il governatore di Luhansk | ' I russi mi cercano per catturarmi e hanno scatenato i ceceni'

(Di giovedì 7 luglio 2022) "Sono un obiettivo dei. Non posso stare sempre in un unico rifugio, e per questo sono costretto a cambiare luogo continuamente, a non rivelare dove sono, a dormire in seminterrati o nei boschi". ...

Adnkronos

Una vita sospesa sul filo del pericolo, quella deldel, alla quale però, Haidai è abituato. "La regione delancora prima della guerra si trovava sotto continui attacchi -...Ildisottolinea che la popolazione vive momenti drammatici. "Il problema principale delle città è che a causa degli attacchi bellici è stata distrutta tutta l'infrastruttura ... Ucraina, governatore Luhansk: "Io obiettivo dei russi, costretto a vivere nei boschi" Il governatore della regione di Luhansk, Serhiy Haidai. "I miei pensieri sono rivolti a come aiutare i civili" ...(Adnkronos) – “Sono un o biettivo dei russi. Non posso stare sempre in un unico rifugio, e per questo sono costretto a cambiare luogo continuamente, a non rivelare dove sono, a dormire in seminterrati ...