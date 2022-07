Il Giornale: il Monza compra solo calciatori italiani, è una precisa strategia in vista del Mondiale (Di giovedì 7 luglio 2022) Su Il Giornale, Franco Ordine si sofferma su quella che sembra una precisa strategia da parte del Monza. La squadra di Galliani e Berlusconi continua a comprare solo giocatori italiani, cerca di preservarsi in vista del Mondiale. La seconda tendenza è quella scandita dagli acquisti del Monza che continua a collezionare calciatori italiani uno dopo l’altro: ha cominciato con Ranocchia, ieri ha iscritto nella lista anche Birindelli del Pisa, a dimostrazione che dietro questa svolta c’è una vera e propria strategia che fa riferimento al prossimo Mondiale. Molte squadre infatti, specie quelle che schierano le prime linee di nazionali straniere quotate, ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 7 luglio 2022) Su Il, Franco Ordine si sofferma su quella che sembra unada parte del. La squadra di Galliani e Berlusconi continua aregiocatori, cerca di preservarsi indel. La seconda tendenza è quella scandita dagli acquisti delche continua a collezionareuno dopo l’altro: ha cominciato con Ranocchia, ieri ha iscritto nella lista anche Birindelli del Pisa, a dimostrazione che dietro questa svolta c’è una vera e propriache fa riferimento al prossimo. Molte squadre infatti, specie quelle che schierano le prime linee di nazionali straniere quotate, ...

