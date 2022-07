Il generale Graziano: «Un ministro del governo Lega-M5s voleva l’equidistanza tra Usa e Putin» (Di giovedì 7 luglio 2022) Un ministro del governo Conte I, quello sostenuto da Lega e Movimento 5 Stelle, voleva mollare l’Atlantismo per l’equidistanza con la Russia. La rivelazione è del generale Claudio Graziano, presidente del Comitato militare dell’Unione Europea fino al 2022. E oggi pronto a raccontare il retroscena in occasione dell’uscita del libro scritto con Marco Valerio Lo Prete e pubblicato dalla Luiss University Press dal titolo “Missione”. La storia che racconta Graziano parte da una riunione alla quale partecipò in qualità di capo di stato maggiore della Difesa. Lì un esponente dell’esecutivo gialloverde teorizza che l’Italia dovrebbe essere «equidistante tra due poli di amicizia internazionale». Ovvero gli Stati Uniti e la Russia. «Al “polo” americano, ... Leggi su open.online (Di giovedì 7 luglio 2022) UndelConte I, quello sostenuto dae Movimento 5 Stelle,mollare l’Atlantismo percon la Russia. La rivelazione è delClaudio, presidente del Comitato militare dell’Unione Europea fino al 2022. E oggi pronto a raccontare il retroscena in occasione dell’uscita del libro scritto con Marco Valerio Lo Prete e pubblicato dalla Luiss University Press dal titolo “Missione”. La storia che raccontaparte da una riunione alla quale partecipò in qualità di capo di stato maggiore della Difesa. Lì un esponente dell’esecutivo gialloverde teorizza che l’Italia dovrebbe essere «equidistante tra due poli di amicizia internazionale». Ovvero gli Stati Uniti e la Russia. «Al “polo” americano, ...

