Il Covid corre, Gimbe lancia l’allarme: “Senza mascherina rischio lockdown di fatto” (Di giovedì 7 luglio 2022) A due anni e mezzo dallo scoppio della pandemia di Covid nel mondo, l’Italia fa i conti con un virus che non arretra. È in corso un boom di contagi nel nostro Paese, tale da far rimettere in discussione il tema mascherina obbligatoria. Nella settimana fra il 29 giugno e il 5 luglio si è registrato “un ulteriore aumento dei nuovi casi (595.349) di Covid in tutte le Regioni e in tutte le Province“. Il dato emerge dal monitoraggio della Fondazione Gimbe, secondo cui inoltre sono “ancora in crescita gli indicatori ospedalieri e i decessi (464)“. Risultano, invece, “ferme le percentuali di chi ha ricevuto almeno una dose di vaccino (88,1% della platea) e di chi ha completato il ciclo vaccinale (86,6% della platea)“. Foto Ansa/Matteo CornerSecondo Gimbe si registra inoltre una “crescita esponenziale dei ... Leggi su velvetmag (Di giovedì 7 luglio 2022) A due anni e mezzo dallo scoppio della pandemia dinel mondo, l’Italia fa i conti con un virus che non arretra. È in corso un boom di contagi nel nostro Paese, tale da far rimettere in discussione il temaobbligatoria. Nella settimana fra il 29 giugno e il 5 luglio si è registrato “un ulteriore aumento dei nuovi casi (595.349) diin tutte le Regioni e in tutte le Province“. Il dato emerge dal monitoraggio della Fondazione, secondo cui inoltre sono “ancora in crescita gli indicatori ospedalieri e i decessi (464)“. Risultano, invece, “ferme le percentuali di chi ha ricevuto almeno una dose di vaccino (88,1% della platea) e di chi ha completato il ciclo vaccinale (86,6% della platea)“. Foto Ansa/Matteo CornerSecondosi registra inoltre una “crescita esponenziale dei ...

Pubblicità

SIENANEWS : Con il covid che negli ultimi giorni è tornato all'attacco in molti a Siena hanno bussato alla porta di Emanuele Mo… - tenniscrochet : @InMonsterland Collega del congiunto , fatto covid 3 dosi di nuovo sta male corre in farmacia covid ....invece di f… - marcodelucact60 : RT @CriticaScient: Corre di nuovo 'la Covid' semmai. Comunque è la prima epidemia che dura più di due anni, una certezza è che le misure ad… - terradelricordo : @Ettore_Rosato Voi siete il problema e non la soluzione, voi siete la causa della situazione tragica in cui versiam… - Matteo67 : Il Covid corre troppo?Allora impariamo ad usare gli antivirali per evitare che fragili e anziani finiscano in Osped… -