Il conduttore tv condannato per la droga dello stupro

(Di giovedì 7 luglio 2022) Ciro Di Maio è statoa 1 anno e 4 mesi e ad una multa di circa 3.800 euro a quasi un anno dal suo arresto. Le manette per iltv erano arrivate per...

A meno di un anno dal suo arresto, Ciro Di Maio è statoa 1 anno e 4 mesi di reclusione, e a una multa di circa 3.800 euro. L'uomo,e attore, è stato fermato il 24 agosto 2021 a Milano con l'accusa di detenzione a fini di spaccio del ...Condanna a 1 anno e 4 mesi e una multa di circa 3800 euro per Ciro Di Maio,tv e attore, arrestato il 24 agosto dello scorso anno a Milano per detenzione ai fini di spaccio, per essersi fatto spedire dall'Olanda a casa, in zona Loreto, un litro di Gbl, liquido ...Ciro Di Maio è stato condannato a seguito dell'arresto avvenuto un anno fa a Milano: aveva fatto arrivare dall'Olanda un litro di ghd presso la sua abitazione ...E' stato condannato a un anno e quattro mesi e ad una multa di circa 3800 euro Ciro Di Maio, conduttore tv e attore napoletano, che venne arrestato il 24 ...