Il CERN è pronto a rivelare i segreti dell’Universo Ma no | non aprirà il portale dell’Inferno

(Di giovedì 7 luglio 2022) No, ilnon ha aperto nessunverso un’altra dimensione. Né und’accesso all’Inferno. L’Organizzazione europea per la ricerca nucleare ha invece ottenuto la prima collisione a energia record nell’acceleratore di particelle Large Hadron Collider (Lhc). LHC è il più potente acceleratore di particelle al mondo che dieci anni fa ha scoperto il bosone di Higgs. Ora èa entrare nella sua terza fase di attività. Una nuova pagina della fisica che, come spesso accade, ha scatenato la fantasia di molti utenti, alcuni dei quali hanno messo in piedi delle vere e proprie teorie complottiste. LEGGI ANCHE > L’agenzia governativa Usa che sta al gioco e entra nel complotto fake degli uccelli che non esistono Il complotto delche ha aperto unverso l’Inferno ...