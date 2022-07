Il calcio sta morendo tra l'indifferenza e l'opportunismo dei fruitori di un business sproporzionato! (Di giovedì 7 luglio 2022) Perchè il calcio sta morendo? Uno Sport che ha appassionato diverse generazioni e FONDATO su principi sportivi sani, quali la competitività, i successi di vario tipo, il senso di appartenenza ed altro, oggi è solo e soltanto: #business Coloro che ancora seguono il calcio dovrebbero dimenticare il tifo per i colori della propria squadra del cuore, non affezionarsi mai ai calciatori e dimenticare che possa esistere un loro idolo legato -come ''uomo bandiera'' di una compagine. Gli ex tifosi dovrebbero attenarsi rigidamente agli obiettivi societari programmatici senza poter -ASSOLUTAMENTE- sognare (come accadeva anni fa) almeno il raggiungimento della conquista di un qualsivoglia trofeo molto agognato) NO SIGNORI! Oggi bisogna -da buoni commercialisti ed esperti di economia finanziaria- TIFARE per:



-Le plus ... Leggi su terzotemponapoli (Di giovedì 7 luglio 2022) Perchè ilsta? Uno Sport che ha appassionato diverse generazioni e FONDATO su principi sportivi sani, quali la competitività, i successi di vario tipo, il senso di appartenenza ed altro, oggi è solo e soltanto: #Coloro che ancora seguono ildovrebbero dimenticare il tifo per i colori della propria squadra del cuore, non affezionarsi mai ai calciatori e dimenticare che possa esistere un loro idolo legato -come ''uomo bandiera'' di una compagine. Gli ex tifosi dovrebbero attenarsi rigidamente agli obiettivi societari programmatici senza poter -ASSOLUTAMENTE- sognare (come accadeva anni fa) almeno il raggiungimento della conquista di un qualsivoglia trofeo molto agognato) NO SIGNORI! Oggi bisogna -da buoni commercialisti ed esperti di economia finanziaria- TIFARE per:-Le plus ...

Pubblicità

Gazzetta_it : Maldini non ha ancora firmato: ecco cosa sta succedendo #Milan - Nick_cannonier : Ci sarà un motivo se De Ligt si sta guardando intorno. Il calcio italiano, come la Juve, in questi ultimi anni, è s… - ertandem24 : L'Inter a breve avrà un incontro con l'agente di Alexis Sanchez, il giocatore cerca una big del calcio europeo rifi… - teodorosol2022 : @valerio57932600 @Rudinna_S Parlare di mascherina e l'efficacia di utilizzo non é argomento da bar, non sta parland… - Ca5Anteprima : Calcio a 5 Anteprima - Belgio, l'Anderlecht sta per abbracciare Maxi Rescia: il campione argentino lascia la Spagna -