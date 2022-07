Il Barcellona “più vicino che mai” all’atterraggio del difensore del Chelsea Azpilicueta (Di giovedì 7 luglio 2022) 2022-07-07 17:04:40 Breaking news: Secondo quanto riportato, i giganti della Liga Barcellona si stanno avvicinando alla firma di un altro membro della linea difensiva del Chelsea di Thomas Tuchel. Gli sforzi dei blaugrana per rafforzare le fila difensive del club in vista della prossima stagione li hanno ovviamente già portati ad assicurarsi i servizi di uno stopper dei Blues, nella forma di Andreas Christensen. Il nazionale danese Christensen è stato presentato come l’ultima aggiunta alla formazione in prima squadra di Xavi Hernandez giovedì pomeriggio, mettendo nero su bianco un contratto a lungo termine sulla scia della scadenza del suo mandato allo Stamford Bridge. Firmato. Sigillato. Consegnato. pic.twitter.com/QolFqXPdDg — FC Barcelona (@FCBarcelona) 7 luglio 2022 E, come accennato in precedenza, il 26enne potrebbe presto essere raggiunto ... Leggi su justcalcio (Di giovedì 7 luglio 2022) 2022-07-07 17:04:40 Breaking news: Secondo quanto riportato, i giganti della Ligasi stanno avvicinando alla firma di un altro membro della linea difensiva deldi Thomas Tuchel. Gli sforzi dei blaugrana per rafforzare le fila difensive del club in vista della prossima stagione li hanno ovviamente già portati ad assicurarsi i servizi di uno stopper dei Blues, nella forma di Andreas Christensen. Il nazionale danese Christensen è stato presentato come l’ultima aggiunta alla formazione in prima squadra di Xavi Hernandez giovedì pomeriggio, mettendo nero su bianco un contratto a lungo termine sulla scia della scadenza del suo mandato allo Stamford Bridge. Firmato. Sigillato. Consegnato. pic.twitter.com/QolFqXPdDg — FC Barcelona (@FCBarcelona) 7 luglio 2022 E, come accennato in precedenza, il 26enne potrebbe presto essere raggiunto ...

