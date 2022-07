Il 50esimo dei Bronzi di Riace 'straordinaria promozione per la Calabria' (Di giovedì 7 luglio 2022) " Cannes, Berlino, Roma, Milano, e tante altre tappe. Racconteremo la Calabria contemporanea con una ricca progettualità digitale, a partire dai già annunciati 'cubotti'". Ad annunciarlo è stata a ... Leggi su gazzettadelsud (Di giovedì 7 luglio 2022) " Cannes, Berlino, Roma, Milano, e tante altre tappe. Racconteremo lacontemporanea con una ricca progettualità digitale, a partire dai già annunciati 'cubotti'". Ad annunciarlo è stata a ...

Pubblicità

MassimoChiaram7 : RT @fattoquotidiano: Si è concluso il 50esimo festival internazionale, diretto da Ricci/Forte: notevole la “personale” del regista svizzero… - fattoquotidiano : Si è concluso il 50esimo festival internazionale, diretto da Ricci/Forte: notevole la “personale” del regista svizz… - Alfonso0070 : RT @FilippoMammi: Presentato a #ReggioCalabria il programma di eventi per celebrare il 50esimo del ritrovamento dei #BronzidiRiace #Calabri… - FilippoMammi : Presentato a #ReggioCalabria il programma di eventi per celebrare il 50esimo del ritrovamento dei #BronzidiRiace… - Strill_it : Domani la presentazione delle iniziative per il 50esimo dei Bronzi di Riace della Città Metropolitana e del Comune… -