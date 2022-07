Ida Platano ne parla per la prima volta | Vi dico qual era il mio sogno da bambina

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di giovedì 7 luglio 2022) Idaè una delle dame più chiacchierate del trono over di Uomini e Donne. Dopo tanto tempo ha deciso di confessare il suopiù grandendo anche della sua infanzia difficile in Sicilia. Idaè una delle storiche dame del trono over di Uomini e Donne. Nel corso della sua permanenza nel programma Ida, ha avuto diverse storie. Quella più importante è stata sicuramente quella con Riccardo Guarnieri. I due sono stati insieme per molto tempo e stavano progettando di sposarsi. Purtroppo le cose tra loro sono precipitate ed hanno deciso di separarsi. Dopo un breve periodo sono tornati insieme fino a lasciarsi definitivamente. Ida ha passato momenti terribili in seguito alla rottura con Riccardo Guarnieri. La dama ha dovuto sottoporsi a diverse sedute di psicoterapia per riprendersi dalla profonda ...