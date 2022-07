“I medici che non hanno tempo”, la Fnomceo incontra Simeu (Di giovedì 7 luglio 2022) ROMA (ITALPRESS) – Sono i “medici che non hanno tempo”. Che, legati alla definizione di “urgente”, non hanno un secondo più del necessario per prendere la decisione giusta nei minuti cruciali per un paziente infartuato, politraumatizzato o con un’emorragia in corso. E, quel che invece è profondamente ingiusto, è che ormai non hanno più tempo neppure per sè stessi, per il giusto riposo, la famiglia, la vita sociale, la sempre necessaria formazione schiacciati come sono da turni interminabili dovuti alle disfunzioni causate dalla carenza di personale: costretti a rinunciare a ferie e permessi per assicurare la copertura dei turni, a lavorare troppo frequentemente la notte e spesso anche a procrastinare scelte di vita come ad esempio, per le dottoresse, la maternità.Sono i ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 7 luglio 2022) ROMA (ITALPRESS) – Sono i “che non”. Che, legati alla definizione di “urgente”, nonun secondo più del necessario per prendere la decisione giusta nei minuti cruciali per un paziente infartuato, politraumatizzato o con un’emorragia in corso. E, quel che invece è profondamente ingiusto, è che ormai nonpiùneppure per sè stessi, per il giusto riposo, la famiglia, la vita sociale, la sempre necessaria formazione schiacciati come sono da turni interminabili dovuti alle disfunzioni causate dalla carenza di personale: costretti a rinunciare a ferie e permessi per assicurare la copertura dei turni, a lavorare troppo frequentemente la notte e spesso anche a procrastinare scelte di vita come ad esempio, per le dottoresse, la maternità.Sono i ...

