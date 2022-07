I giochi Ferrari, Binotto ha le ore contate? (Di giovedì 7 luglio 2022) I giochi Ferrari fan scintille a Maranello! Arrivano dal muretto le decisioni di domenica scorsa di lasciare in pista Charles Leclerc a causa della Safety Car. E son fulmini dopo la caduta di Charles dal 1° a 4° posto. Una rabbia non sopita per il pilota, che si rammarica a lungo del mancato podio, per giorni, rimuginando sulle indicazioni del muretto. Binotto sceglie la pace e non la guerra. Le critiche sono cadute dure come pietre su Maranello per la tattica di gara a Silverstone, e la bufera non poteva certo cadere nel nulla. Così mattia Binotto decide di raggiungere Charles per un chiarimento. A Montecarlo si mangia benissimo! Appuntamento per due a lume di candela. Pesce palla? Speriamo di no! Un film andato in scena martedì sera tra i due innamorati di casa Maranello. Ritrovo tanto atteso all’Hotel de ... Leggi su sport.periodicodaily (Di giovedì 7 luglio 2022) Ifan scintille a Maranello! Arrivano dal muretto le decisioni di domenica scorsa di lasciare in pista Charles Leclerc a causa della Safety Car. E son fulmini dopo la caduta di Charles dal 1° a 4° posto. Una rabbia non sopita per il pilota, che si rammarica a lungo del mancato podio, per giorni, rimuginando sulle indicazioni del muretto.sceglie la pace e non la guerra. Le critiche sono cadute dure come pietre su Maranello per la tattica di gara a Silverstone, e la bufera non poteva certo cadere nel nulla. Così mattiadecide di raggiungere Charles per un chiarimento. A Montecarlo si mangia benissimo! Appuntamento per due a lume di candela. Pesce palla? Speriamo di no! Un film andato in scena martedì sera tra i due innamorati di casa Maranello. Ritrovo tanto atteso all’Hotel de ...

