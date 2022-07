“Ho invitato solo 4 vipponi al matrimonio”, Davide Silvestri svela il motivo: fan delusi (Di giovedì 7 luglio 2022) È passato molto poco da quando Davide Silvestri è convolato a nozze con la sua Alessia Costantino, matrimonio che ha fatto parlare tanto Un altro gieffino è convolato a nozze con quella che è diventata sua moglie, ma come in molte celebrazioni quest’anno, anche qui c’erano parecchie assenze. È il diretto interessato a svelare che, L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di giovedì 7 luglio 2022) È passato molto poco da quandoè convolato a nozze con la sua Alessia Costantino,che ha fatto parlare tanto Un altro gieffino è convolato a nozze con quella che è diventata sua moglie, ma come in molte celebrazioni quest’anno, anche qui c’erano parecchie assenze. È il diretto interessato are che, L'articolo proviene da Inews24.it.

