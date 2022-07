Havaianas porta lo spirito brasiliano al Jova Beach Party 2022

Leggi su lopinionista

(Di giovedì 7 luglio 2022) Fondato nel 1962 a San Paolo, in Brasile,hato loin tutto il mondo attraverso le sue leggendarie flip-flop dai colori brillanti e gioiosi.rappresenta libertà, comfort e felicità nella forma più semplice e spontanea, per i piedi di tutti. Anche quest’anno il brand ha deciso di essere sponsor ufficiale del, risvegliando l’allegria e la voglia di stare insieme al ritmo di musica.ha allestito il corner “Free” all’interno dell’area del concerto, come luogo dove rinfrescarsi le idee, rilassarsi e vivere la propria estate all’insegna della libertà. Un lido aperto a tutti, colorato e spensierato, un’area con cui poter interagire per creare ...