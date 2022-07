"Hanno paura di perdere il posto": Rita Dalla Chiesa smaschera le colleghe, "per il potere..." (Di giovedì 7 luglio 2022) Come è noto, ve ne abbiamo dato conto anche su Libero, Rita Dalla Chiesa è finita nel mirino dei soliti idioti. Insulti, minacce e sfregi per aver difeso Giorgia Meloni. Una vicenda di cui la conduttrice ha parlato in un'intervista concessa al settimanale Nuovo, colloquio in cui si è parlato anche del suo prossimo ruolo televisivo, quello di opinionista al Grande Fratello Vip condotto da Alfonso Signorini, già in palinsesto per la prossima stagione. Ma qui, si parla degli insulti ricevuti Dalla Dalla Chiesa. La quale tuona: "Accetto che mi vengano dette certe cose, ma non si devono azzardare a toccare un membro della mia famiglia o la mia dignità". Già, perché gli haters Hanno insultato anche i suoi affetti. Ma c'è di più. Il punto è che diversi esponenti ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 7 luglio 2022) Come è noto, ve ne abbiamo dato conto anche su Libero,è finita nel mirino dei soliti idioti. Insulti, minacce e sfregi per aver difeso Giorgia Meloni. Una vicenda di cui la conduttrice ha parlato in un'intervista concessa al settimanale Nuovo, colloquio in cui si è parlato anche del suo prossimo ruolo televisivo, quello di opinionista al Grande Fratello Vip condotto da Alfonso Signorini, già in palinsesto per la prossima stagione. Ma qui, si parla degli insulti ricevuti. La quale tuona: "Accetto che mi vengano dette certe cose, ma non si devono azzardare a toccare un membro della mia famiglia o la mia dignità". Già, perché gli hatersinsultato anche i suoi affetti. Ma c'è di più. Il punto è che diversi esponenti ...

