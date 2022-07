Gyrus entra nel capitale di Consulcesi Group

Leggi su italiasera

(Di giovedì 7 luglio 2022) (Adnkronos) – “Il nostro obiettivo è costruire la più grande e avanzata piattaforma digitale nel settore sanitario e pharma eCapital può essere il partner ideale per accelerare questo processo”. Massimo Tortorella, fondatore e Ceo del gruppo, commenta così il signing della scorsa settima, tappa intermedia in vista del closing per la cessione di una quota maggioritaria di minoranza alla società specializzata in investimenti nei settori della sanità e della sostenibilità. “La profonda esperienza nel settore, le reti internazionali e le società in portafoglio di– dichiara Tortorella – rappresentano un importante volano per l’espansione internazionale del nostro modello di business che ci ha portato, in questi anni, a creare una solida leadership nel settore dei servizi in ambito healthcare”. ...