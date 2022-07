Guerra Russia-Ucraina, bandiera di Kiev sull'Isola dei Serpenti, pioggia di missili. Mariupol, «costretti a sminare» saltano in aria 8 civili. A Odessa distrutto hangar pieno di grano (Di giovedì 7 luglio 2022) G20 dei ministri degli Esteri a Bali: atteso incontro Cina-Usa. Ue: impediremo al Cremlino di fare disinformazione. Medvedev sarcastico su Johnson: vanno via i migliori amici di Zelensky Leggi su lastampa (Di giovedì 7 luglio 2022) G20 dei ministri degli Esteri a Bali: atteso incontro Cina-Usa. Ue: impediremo al Cremlino di fare disinformazione. Medvedev sarcastico su Johnson: vanno via i migliori amici di Zelensky

Pubblicità

Agenzia_Ansa : La Lettonia ripristinerà il servizio militare obbligatorio, a seguito della crescente tensione con la vicina Russia… - martaottaviani : Speriamo che a festeggiare le dimissioni di #BorisJohnson non sia soprattutto #Putin #Russia #guerra #ucraina - fattoquotidiano : La Russia e gli Stati Uniti si scambiano favori da molto tempo anche quando sono in guerra. Per fare un favore a Pu… - vaniacavi : RT @markorusso69: Quindi in UK sfiduciano il primo ministro , nonostante il paese sia in guerra con la Russia ? Per non parlare della sicci… - Tony_M16 : RT @markorusso69: Quindi in UK sfiduciano il primo ministro , nonostante il paese sia in guerra con la Russia ? Per non parlare della sicci… -