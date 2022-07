Gridano “Riccione come l’Africa” e pestano una ragazzina di 15 anni: meritano la cittadinanza? (video) (Di giovedì 7 luglio 2022) Una ragazzina di 15 anni ha subito un’orribile aggressione con rapina sabato sera a Riccione. A pestarla un gruppo di cinque coetanee, che l’ha presa di mira vicino alla stazione. Lo racconta la vittima al Resto del Carlino e lo testimonia un video, girato dai passanti e pubblicato sul sito del quotidiano. Un video che anche Matteo Salvini ha messo sulla sua pagina Fb perché c’è un particolare che rende l’episodio ancora più inquietante. Un gruppo di ragazzini mentre l’aggressione era in corso urlava “Riccione come Africa”. E’ stata la stessa vittima a riferirlo. le avrebbero anche urlato “italiana del c…o”. “Mi hanno pestata e derubata. Presa per i capelli e riempita di calci e pugni. Erano ragazze molto giovani, sembrava si divertissero a picchiarmi. Nessuno dei ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 7 luglio 2022) Unadi 15ha subito un’orribile aggressione con rapina sabato sera a. A pestarla un gruppo di cinque coetanee, che l’ha presa di mira vicino alla stazione. Lo racconta la vittima al Resto del Carlino e lo testimonia un, girato dai passanti e pubblicato sul sito del quotidiano. Unche anche Matteo Salvini ha messo sulla sua pagina Fb perché c’è un particolare che rende l’episodio ancora più inquietante. Un gruppo di ragazzini mentre l’aggressione era in corso urlava “Africa”. E’ stata la stessa vittima a riferirlo. le avrebbero anche urlato “italiana del c…o”. “Mi hanno pestata e derubata. Presa per i capelli e riempita di calci e pugni. Erano ragazze molto giovani, sembrava si divertissero a picchiarmi. Nessuno dei ...

