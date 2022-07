Gran Bretagna, altri quattro ministri lasciano Boris Johnson: “Il suo esecutivo è oltre il punto di non ritorno” (Di giovedì 7 luglio 2022) altri quattro ministri hanno annunciato stamattina le dimissioni dal governo britannico di Boris Johnson. Si tratta del ministro per l’Irlanda del Nord Brandon Lewis, del ministro per la sicurezza Damian Hinds, di quello per la Scienza George Freeman e della ministra del Tesoro Helen Whately. Secondo il conteggio riportato dall’emittente britannica Sky News, con queste ultime rinunce salgono a 50 i membri del governo britannico che hanno lasciato l’esecutivo. Stando al responsabile del dicastero per l’Irlanda del Nord, Brandon Lewis, l’esecutivo colpito dallo scandalo è ormai “oltre il punto di non ritorno”. “Non posso sacrificare la mia integrità personale per difendere le cose come stanno adesso”, ha detto Lewis, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 7 luglio 2022)hanno annunciato stamattina le dimissioni dal governo britannico di. Si tratta del ministro per l’Irlanda del Nord Brandon Lewis, del ministro per la sicurezza Damian Hinds, di quello per la Scienza George Freeman e della ministra del Tesoro Helen Whately. Secondo il conteggio riportato dall’emittente britannica Sky News, con queste ultime rinunce salgono a 50 i membri del governo britannico che hanno lasciato l’. Stando al responsabile del dicastero per l’Irlanda del Nord, Brandon Lewis, l’colpito dallo scandalo è ormai “ildi non”. “Non posso sacrificare la mia integrità personale per difendere le cose come stanno adesso”, ha detto Lewis, ...

