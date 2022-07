Grado Festival con Frida Bollani Magoni | Madame | Tozzi | Consoli | Alice | Subsonica e Gazzè

(Di giovedì 7 luglio 2022) L’estate musicale del Friuli Venezia Giulia ritrova il– Ospiti d’Autore, una delle rassegne più suggestive, sia per qualità artistica, sia per la bellezza e il fascino del luogo e della città che la ospitano. Domani, venerdì 8 luglio alle 21.30, sarà la giovane e talentuosa, pianista, cantante e polistrumentista, figlia d’arte di Stefanoe Petra, a inaugurare la 10° edizione della rassegna, ospitata sulla scenografica Diga Nazario Sauro di. Il concerto in piano solo diè a ingresso libero, su prenotazione (info su www.azalea.it) e organizzato in collaborazione con Associazione Progetto Musica. Dopo questo elegante ...

Tutto pronto per la sesta edizione del Festival Culturale "Opulentia", in scena dal 16 luglio al 11 settembre. Saranno due mesi ricchi di appuntamenti: presentazioni di libri, spettacoli teatrali e mu ...L'estate musicale del Friuli Venezia Giulia ritrova il Grado Festival – Ospiti d'Autore, una delle rassegne più suggestive, sia per qualità artistica, sia per la bellezza e il fascino del luogo e dell ...