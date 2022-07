Governo | Salvini “La Lega è leale | ma diciamo no alla droga libera”

(Di giovedì 7 luglio 2022) ROMA (ITALPRESS) – “Lafarà la. Bisogna aumentare stipendi e pensioni, non votare leggi suo cittadinanza facile”. Lo ha detto Matteoai deputati riferendosi ai dossier che arriveranno in Aula la settimana prossima. “Che il Parlamento voti per la, con milioni di ragazzi a rischio e baby-gang dilaganti, sarebbe una scelta criminale”, ha aggiunto il leader tra gli applausi. “Faremo quello che serve all'Italia, siamo leali e responsabili e tutti ci ricordiamo chee cittadinanza facile agli immigrati non fanno parte degli accordi di”.riunione presenti anche i ministri Giancarlo Giorgetti e Massimo Garavaglia. – foto ...

