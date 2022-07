Governo, Conte congela la crisi: cosa ha chiesto a Draghi (Di giovedì 7 luglio 2022) crisi superata? Meglio dire congelata. “Noi siamo disponibili a condividere una responsabilità di Governo come abbiamo fatto fino a qui in modo leale e costruttivo ma occorre un forte segno di discontinuità”. Lo ha detto il presidente M5s Giuseppe Conte al termine dell’incontro di ieri con il Premier Mario Draghi durato poco più di un’ora nel corso del quale ha consegnato un documento con le richieste del Movimento in 9 punti. Governo, crisi congelata “Abbiamo parlato con Draghi, gli abbiamo consegnato un documento a nome del M5s, abbiamo accumulato un forte disagio politico”, ha aggiunto che in un altro passaggio fa la voce grossa sul Reddito di Cittadinanza: “Non permettiamo più che sia messo quotidianamente in ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 7 luglio 2022)superata? Meglio direta. “Noi siamo disponibili a condividere una responsabilità dicome abbiamo fatto fino a qui in modo leale e costruttivo ma occorre un forte segno di discontinuità”. Lo ha detto il presidente M5s Giuseppeal termine dell’incontro di ieri con il Premier Mariodurato poco più di un’ora nel corso del quale ha consegnato un documento con le richieste del Movimento in 9 punti.ta “Abbiamo parlato con, gli abbiamo consegnato un documento a nome del M5s, abbiamo accumulato un forte disagio politico”, ha aggiunto che in un altro passaggio fa la voce grossa sul Reddito di Cittadinanza: “Non permettiamo più che sia messo quotidianamente in ...

