Gli ucraini resistono ai nuovi tentativi di avanzata russa in Donbass grazie a ultime armi occidentali (Di giovedì 7 luglio 2022) - Dal fronte di Mariupol la notizia che gli attacchi russi continuano anche su Kahrkiv e nella regione di Odessa dove sono stati colpiti e distrutti hangar agricoli con tonnellate di grano Leggi su tg.la7 (Di giovedì 7 luglio 2022) - Dal fronte di Mariupol la notizia che gli attacchi russi continuano anche su Kahrkiv e nella regione di Odessa dove sono stati colpiti e distrutti hangar agricoli con tonnellate di grano

Pubblicità

GiovaQuez : I leader europei sono 'guerrafondai' perché vogliono 'fare tutto il male possibile' ai russi. Non è Putin che sta l… - tpi : Perché gli ucraini sì e i curdi no? (di Giulio Gambino) - GiovaQuez : D’Orsi: “Zelensky non è adeguato a tutelare il popolo ucraino, lo sta mandando al massacro”. In realtà gli ucraini… - MoMaxim : @Vito59339482 @RobinHood2204 @Spatariu_rares @GuidoCrosetto Quindi, gli ucraini, per cercare di sconfiggere, i rus… - lacri16 : #controcorrente ma gli ucraini sanno che se Putin perde la guerra cadranno dalla padella alla brace? -