Giulia Provvedi | la foto con la cellulite fa discutere | “Con o senza difetti sono sempre io”

(Di giovedì 7 luglio 2022)de ‘Le Donatella’ lancia un messaggio su Instagram e torna a far parlare tutti: tantissimi i ringraziamenti e incoraggiamenti. Si sa, il corpo femminile èstato particolarmente giudicato e gli standard di bellezza sifatti talmente ferrei da essere praticamente impossibili da raggiungere per tantissime donne. L’avvento dei social non ha aiutato le migliaia di ragazze che adesso si sentono insicure sulle caratteristiche del proprio corpo; il problema è che il paragone viene fatto conirrealistiche, modificate e perfezionate dalla tecnologia che non posrispecchiare la realtà. Da qualche tempo dunque molte donne e ragazze hanno deciso di dare il via ad un movimento per il body positivity, quasi una sorta di reclamazione del proprio ...

Pubblicità

francobus100 : Modena, nuova battaglia di Giulia Provvedi e il «diritto alla cellulite» - corrierebologna : La componente de «Le Donatella», pubblica una foto reale e una ritoccata. Il commento di Samantha De Grenet - GossipNews_it : Giulia Provvedi de Le Donatella mostra la cellulite in bikini: foto a confronto con filtro e senza - zazoomblog : Giulia Provvedi toglie i filtri e mostra la cellulite al mare: la foto prima e dopo - #Giulia #Provvedi #toglie… - DonnaGlamour : Giulia Provvedi, foto con e senza ritocco del lato B: “Come mi preferite?” -

Marco Vigarani per www.corriere.itNegli ultimi anni il corpo umano, in particolare quello femminile, è al centro di un'importante dibattito che punta a rivalutarne la bellezza a prescindere dalle imperfezioni che ...L'elogio della trasparenza, del corpo così com'è, della cellulite. A spendersi e a rendersi protagonista di tale elogio è, una delle due Le Donatella , il duo che compone insieme alla sorella Silvia. La cantante, classe 1993, ha pubblicato infatti su Instagram una sua foto in bikini, ma in due versioni ...Negli ultimi anni il corpo umano, in particolare quello femminile, è al centro di un’importante dibattito che punta a rivalutarne la bellezza a prescindere dalle imperfezioni che possano renderlo poco ...Con l’estate torna anche la cellulite di quasi tutte le donne al mare e per fortuna torna anche Giulia Provvedi che toglie i filtri e mostra la realtà. La foto in bikini di Giulia Provvedi con o senza ...