Giroud: “Canto sempre ‘Pioli is on fire’. E quella paura per Alf…” (Di giovedì 7 luglio 2022) Olivier Giroud, attaccante rossonero, ha presentato il suo libro 'Crederci, sempre' in conferenza stampa a Casa Milan: ecco alcune sue parole Leggi su pianetamilan (Di giovedì 7 luglio 2022) Olivier, attaccante rossonero, ha presentato il suo libro 'Crederci,' in conferenza stampa a Casa Milan: ecco alcune sue parole

Pubblicità

deonagoat2 : RT @TorreGigi: Giroud: 'In doccia canto 'I campioni dell'Italia siamo noi'. L'ho cantata tutta l'estate, l'ho insegnata ai miei figli; anch… - PianetaMilan : #Giroud: “Canto sempre ‘#Pioli is on fire’. E quella paura per Alf…” #ACMilan #Milan #SempreMilan - BaldiniCastoldi : RT @TorreGigi: Giroud: 'In doccia canto 'I campioni dell'Italia siamo noi'. L'ho cantata tutta l'estate, l'ho insegnata ai miei figli; anch… - il_genio10 : RT @TorreGigi: Giroud: 'In doccia canto 'I campioni dell'Italia siamo noi'. L'ho cantata tutta l'estate, l'ho insegnata ai miei figli; anch… - Meoz88 : RT @TorreGigi: Giroud: 'In doccia canto 'I campioni dell'Italia siamo noi'. L'ho cantata tutta l'estate, l'ho insegnata ai miei figli; anch… -