Giovani Promesse | l’attaccante brasiliano Kaio Jorge

(Di giovedì 7 luglio 2022) La rubrica di 11contro11.it sulledel calcio internazionale prosegue con un focus su, attaccante in forza alla Juventus che l’anno scorso lo ha prelevato dal Santos per una cifra pari a 4 milioni di euro. Alla sua prima stagione in Italia, il giovaneha avuto poco spazio collezionando 13 presenze totali tra Serie A, Coppa Italia e Serie C con la maglia della Juventus U23. Proprio durante una gara della seconda squadra bianconera contro la Pro Patria,ha subito un grave infortunio lo scorso febbraio: rottura del tendine rotuleo al ginocchio destro e stagione finita in anticipo. La storia dinasce il 24 gennaio 2002 a Olinda, comune del Brasile nello ...