Giornata Mondiale del Cioccolato 2022: come nasce e perché si celebra il 7 luglio

Il cibo più amato in tutto il mondo, anche per le sue proprietà benefiche per il nostro umore, ha una festa tutta sua: il 7 luglio di ogni hanno si celebra la Giornata Mondiale del Cioccolato. Che sia fondente o a latte, cioccolatini, tavolette, barrette, bon bon, torte, muffin, gelati, resta sempre uno degli alimenti più golosi e prelibati, in Italia secondo solo alla pizza.

Le origini

I primi ritrovamenti di cacao risalgono al 600 d.C in Sudamerica, ma fu solo il 30 luglio del 1502 che Cristoforo Colombo scoprì le fave di cacao a lui offerte dagli Atzechi. La prima fabbrica di Cioccolato risale al 1765 negli Usa mentre nell'800 arrivò l'invenzione del Cioccolato al latte della Svizzera.

