Giochi Mediterraneo | la bandiera arriva in Italia | nel 2026 toccherà a Taranto

(Di giovedì 7 luglio 2022) Roma, 7 lug. - (Adnkronos) - Inizia l'avventura di. Ladeidelè sbarcata nel pomeriggio a Fiumicino, sventolata da Rinaldo Melucci, sindaco della città pugliese che ospiterà la manifestazione tra 4 anni, ricevendo il testimone da Orano 2022. A ricevere il vessillo azzurro con i tre cerchi, sbarcato assieme alla squadrana rientrata dall'Algeria e guidata dal Segretario Generale del Coni, Carlo Moranti e dal Capo Missione Giampiero Pastore, c'erano il presidente del Comitato Olimpico Nazionaleno, Giovanni Malagò; il sottosegretario per gli Affari Esteri e la cooperazione internazionale, Manlio Di Stefano e la Vice President External Relations e Sustainability di Aeroporti di Roma, Veronica Pamio. “La ...

Eurosport_IT : L'ITALIA VINCE IL MEDAGLIERE ???????? Sono 159 i podi conquistati dagli azzurri ai Giochi del Mediterraneo 2022 ??????… - Coninews : La cerimonia di chiusura dei Giochi del Mediterraneo! ?? Orano passa il testimone a Taranto 2026! ?????????? ??… - Coninews : Inizia l’avventura di #Taranto2026. ?? La bandiera dei Giochi del Mediterraneo è sbarcata nel pomeriggio a Fiumicin… - nyepez : RT @Coninews: Inizia l’avventura di #Taranto2026. ?? La bandiera dei Giochi del Mediterraneo è sbarcata nel pomeriggio a Fiumicino sventola… - petrazzuolo : RT @napolimagazine: Giochi Mediterraneo, Malagò: 'Ringrazio tutti gli atleti' -

La bandiera deidelconsegnata al sindaco di Taranto Rinaldo Melucci nel corso della cerimonia di chiusura dell'edizione di Orano (Algeria) è arrivata in Italia con un volo speciale Ita Airways in ...... prima di andare via, hanno incrociato e scambiato qualche parola con il velocista Matteo Melluzzo, nazionale di atletica leggera e reduce dall'oro conquistato nella 4X100 aidel. ...Roma, 7 lug. - Inizia l'avventura di Taranto 2026. La bandiera dei Giochi del Mediterraneo è sbarcata nel pomeriggio a Fiumicino, sventolata da Rinaldo Melucci, ...Nicolò Renna, dopo l’argento di 4 anni fa alle Olimpiadi Giovanili, aggiunge un altro tassello alla carriera sportiva con l’oro ai Giochi del Mediterraneo di Orano > Nicolò Renna è tornato a casa da O ...