Giochi del Mediterraneo | Malagò | “Non era scontato rivincere il medagliere Ora oneri e onori a Taranto”

Il presidente del Coni, Giovanni Malagò, ha così commentato il trionfo dell'Italia nel medagliere dei Giochi del Mediterraneo 2022 di Orano durante la conferenza stampa organizzata a Fiumicino per l'arrivo della bandiera dei Giochi di Taranto 2026: "Se vinci il medagliere per la quinta volta consecutiva può sembrare un successo scontato, ma non è così. Al contrario, è sempre più complicato riuscire a vincere, anche perché il calendario internazionale è fitto. E se poi non avessimo vinto, qualcuno lo avrebbe sottolineato. Questa manifestazione è un'eccellenza dello sport. Rispetto ad altre competizioni, olimpiche, mondiali e continentali, i Giochi del Mediterraneo possono essere considerati di un livello tecnico più ...

