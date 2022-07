Giochi del Mediterraneo 2022: atterrati a Roma gli atleti azzurri con la bandiera (Di giovedì 7 luglio 2022) Insieme agli ultimi atleti azzurri impegnati nei Giochi del Mediterraneo, è atterrata a Roma la bandiera dei Giochi stessi. Consegnata a Orano, in Algeria, al sindaco di Taranto, Rinaldo Melucci, che vedrà la sua città ospitare dal 13 al 22 giugno del 2026 la 20/ma edizione della manifestazione. 159 i podi conquistati nelle varie discipline (48 ori, 50 argenti e 61 bronzi). Risultato, questo, che ha consentito all’Italia di vincere per la 14/a volta nella storia dei Giochi “a tre cerchi” la classifica del medagliere per nazioni davanti a Turchia (108) e Francia (81). All’aeroporto di Roma, ad attendere la squadra e la bandiera, era presente il presidente del Comitato olimpico nazionale italiano, Giovanni Malagò; il ... Leggi su sportface (Di giovedì 7 luglio 2022) Insieme agli ultimiimpegnati neidel, è atterrata aladeistessi. Consegnata a Orano, in Algeria, al sindaco di Taranto, Rinaldo Melucci, che vedrà la sua città ospitare dal 13 al 22 giugno del 2026 la 20/ma edizione della manifestazione. 159 i podi conquistati nelle varie discipline (48 ori, 50 argenti e 61 bronzi). Risultato, questo, che ha consentito all’Italia di vincere per la 14/a volta nella storia dei“a tre cerchi” la classifica del medagliere per nazioni davanti a Turchia (108) e Francia (81). All’aeroporto di, ad attendere la squadra e la, era presente il presidente del Comitato olimpico nazionale italiano, Giovanni Malagò; il ...

