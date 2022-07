Gianni Morandi confessa: "Vorrei morire sul palco. Un colpo secco, magari" (Di giovedì 7 luglio 2022) Nell'ultima intervista rilasciata in occasione dei 60 anni di carriera, Morandi ha scherzato sul suo necrologio augurandosi di salutare la vita sul palco Leggi su ilgiornale (Di giovedì 7 luglio 2022) Nell'ultima intervista rilasciata in occasione dei 60 anni di carriera,ha scherzato sul suo necrologio augurandosi di salutare la vita sul

Pubblicità

chiarabarbagli : RT @AsimplyNico: Per combattere l'afa sto ascoltando Scende la Pioggia di Gianni Morandi.. - AsimplyNico : Per combattere l'afa sto ascoltando Scende la Pioggia di Gianni Morandi.. - BrotherDeee : #NowPlaying 'La Mia Mania' by 'Gianni Morandi' - GammaStereoRoma : Gianni Morandi - La storia mia con te - radiocalabriafm : GIANNI MORANDI - VOLEVO FARTI INNAMORARE -