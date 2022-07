“GFVip 7” | Alfonso Signorini cerca il cast perfetto | arriva il primo “no” da Mediaset 

(Di giovedì 7 luglio 2022) A settembreè pronto a tornare su Canale 5 con una nuova ed entusiasmante edizione del Grande Fratello Vip. Il noto giornalista di gossip, in questi giorni, è a caccia del concorrentee stando ai primi rumors ildel7 potrebbe regalare grosse sorprese agli appassionati del noto reality Mediaset. Tanti i nomi sulla sua lista, tra quelli rincorsi e quelli dati per certo. I prossimi tre nomi sarebbero una rapper 23enne di origini marocchine e spagnole, una modella e influencer vista più di una volta nel salotto di Barbara d’Urso e un altro vip che non ha bisogno di presentazioni. Vediamo nel dettaglio chi sono.7”,il: ...

trash_italiano : Alfonso Signorini su Giulia De Lellis al #GFVIP - angelofavignan : RT @MasterAb88: BOOM PAMELA PRATI torna al #Gfvip. Conferma arriva direttamente da Parpiglia Grazie Alfonso. #ascoltitv - MasterAb88 : BOOM PAMELA PRATI torna al #Gfvip. Conferma arriva direttamente da Parpiglia Grazie Alfonso. #ascoltitv - Clara_1309_ : ALFONSO PURE LUI TI CHIEDE DI CHIAMARLO. Fallo anche per noi che ci speriamo così tanto #GFvip - Ileniasa25 : RT @trash_italiano: Pamela Prati torna al #GFVIP (?). Uno smalto lasciato in un TAXI: questo l’indizio di Alfonso Signorini su una concorre… -

... però devo dire che per me è stato molto bello sentirmi dire dache voleva che lo aiutassi ... a settembre la nuova stagione su Mediaset Infinity Oltre all'impegno televisivo con il, ...Le due non si amano… Settimane orsono avevamo suggerito il nome di Gegia come concorrente del Grande Fratello Vip e, guarda caso, su Chi, diretto daSignorini che é anche il conduttore ...Il secondo classificato della sesta edizione del "Grande Fratello Vip", intervistato dal settimanale "Chi", ha ora detto: "Lo ammetto e lo faccio con felicità ringraziando Alfonso Signorini ... pensa ...Anche se mancano ancora due mesi all’inizio della settima edizione del Grande Fratello VIP, si parla moltissimo della prossima edizione del reality di Canale 5 e di come sarà. Mentre spopolano sui soc ...