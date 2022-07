Germania: produzione industria +0,2% a maggio,sotto attese (Di giovedì 7 luglio 2022) Frenata per la produzione industriale tedesca in maggio: nel mese è cresciuta dello 0,2%, contro un'attesa della media degli analisti di aumento dello 0,4% e un rialzo in aprile (rivisto) dell'1,3%. . ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 7 luglio 2022) Frenata per lale tedesca in: nel mese è cresciuta dello 0,2%, contro un'attesa della media degli analisti di aumento dello 0,4% e un rialzo in aprile (rivisto) dell'1,3%. . ...

Germania: in maggio produzione industriale salita dello 0,2% Secondo quanto comunicato da Statistisches Bundesamt (Destatis, l'agenzia nazionale di statistica tedesca), in maggio la produzione industriale è salita in Germania dello 0,2% sequenziale, in rallentamento rispetto all'1,3% di aprile (3,7% il declino di marzo, peggiore performance dal crollo del 18,1% registrato allo ... Appuntamenti macroeconomici del 7 luglio 2022 Giovedì 07/07/2022 07:00 Giappone : Leading indicator (preced. 102,9 punti) 08:00 Germania : Produzione industriale, mensile (atteso 0,4%; preced. 1,3%) 13:30 USA : Challenger licenziamenti (preced. 20,71K unità) 14:15 USA : Occupati ADP (atteso 200K unità; preced. 128K unità) 14:... Agenzia ANSA Germania: +0,2% m/m per produzione industriale a maggio, -1,5% a/a In Germania la produzione industriale ha mostrato a maggio un rialzo mensile dello 0,2% dal precedente +1,3% (dato rivisto da +0,7%) contro il +0,4% indica ...