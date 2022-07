George Ciupilan al Grande Fratello Vip 7: il terzo indizio di Signorini – FOTO (Di giovedì 7 luglio 2022) All’inizio ci sembrava Awed, poi Antonino Spinalbese… ma non è nessuno dei due. Il nuovo concorrente ufficiale del Grande Fratello Vip (dopo l’indizio di Alfonso Signorini) è George Ciupilan. La conferma, oltre al tweet che vi mettiamo a seguire, sta – guarda caso – nella sua intervista di questa settimana proprio tra le pagine di... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di giovedì 7 luglio 2022) All’inizio ci sembrava Awed, poi Antonino Spinalbese… ma non è nessuno dei due. Il nuovo concorrente ufficiale delVip (dopo l’di Alfonso) è. La conferma, oltre al tweet che vi mettiamo a seguire, sta – guarda caso – nella sua intervista di questa settimana proprio tra le pagine di... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Pubblicità

Daniele42074330 : Leggendo George Ciupilan come possibile concorrente Per me abbiamo già il primo eliminato #GFvip - ChiaraRommi : @RareTruly @Iperborea_ Potrebbe anche essere George ciupilan del collegio - GFNews4 : #Repost @gfvipnews_ George Ciupilan è il terzo concorrente del GFVIP 7!???? - GiorgioWWE : @tvstellare è George ciupilan de il collegio - GFNews4 : #Repost @gfvipnews_ Il terzo indizio lanciato da Alfonso Signorini tramite le sue storie su Instagram si riferisce… -