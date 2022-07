Gb: lascia anche il ministro per l'Irlanda del Nord (Di giovedì 7 luglio 2022) Non si arresta l'emorragia di ministri nel governo britannico di Boris Johnson: questa mattina è stato il turno del responsabile del dicastero per l'Irlanda del Nord, Brandon Lewis, secondo il quale l'... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 7 luglio 2022) Non si arresta l'emorragia di ministri nel governo britannico di Boris Johnson: questa mattina è stato il turno del responsabile del dicastero per l'del, Brandon Lewis, secondo il quale l'...

Pubblicità

Mov5Stelle : Tutte le news anche su Tik Tok! Segui il MoVimento 5 Stelle sul profilo ufficiale e lascia un ?? Clicca qui????… - serenel14278447 : Gb: lascia anche il ministro per l'Irlanda del Nord - Aokaze87 : @malessandravar1 Il tuo platonismo mi lascia freddo come una luna di Saturno, e anche la mia circonferenza è più o meno la stessa. - mister_ew_ : Dato che sta andando questo format ed è un po’ che non lo facevo, ci riprovo anche io? Lascia un like e ti faccio… - LaRagione_eu : Lascia il governo anche il ministro delle Pensioni #GuyOpperman. 'I recenti eventi hanno dimostrato chiaramente che… -